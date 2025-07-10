Англо-французьке протистояння: визначилися фіналісти КЧС-2025

У середу, 9 липня, пройшов другий півфінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року, який визначив ще одну команду-фіналіста турніра.

За підсумком 90 хвилин ігрового часу путівку до фіналу КЧС-2025 здобув ПСЖ. Команда Луїса Енріке розгромила Реал Мадрид з рахунком 4:0.

Завдяки цьому цьому французький клуб приєднався у фінальному поєдинку до лондонському Челсі, який раніше здолав Флуміненсе (2:0).

Фінальний матч КЧС-2025 між Челсі та ПСЖ відбудеться 13 липня. Старт гри, яка проходитиме в Іст-Резерфорді на "Мідоулендс Стедіум", запланований на 22:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу-2025. Фінал

13.07, 22:00 | Челсі – ПСЖ

Нагадаємо, що паралельно із КЧС-2025 проходить жіночий чемпіонат Європи-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня.

Також став відомий результат першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому визначиться майбутній суперник київського Динамо.