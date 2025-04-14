Карпати зіграють з Інгульцем у завершаючому матчі 24 туру УПЛ

У понеділок, 14 квітня, 24 тур Української Прем'єр-ліги завершиться поєдинком між львівськими Карпатами та Інгульцем з Петрового.

Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом та транслюватиметься на УПЛ ТБ. Зауважимо, що Інгулець наразі розташований на останній сходинці турнірної таблиці, заробивши 16 очок за 22 тури. Карпати водночас наразі знаходяться на 6 позиції, маючи в активі 33 залікові пункти.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

24 тур, 14квітня

15:30 Інгулець – Карпати

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що раніше у межах 24 туру УПЛ Динамо у меншості перемогло Кривбас, Шахтар розгромив ЛНЗ, а Олександрія втратила бали у грі з Рухом.