Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна привітала українців з Днем Державного прапора України.

"Вітаю всіх українців з Днем Державного прапора України - символу мужності і єдності сильного українського народу", - написала Світоліна в твіттері.

Вітаю всіх українців із днем прапора! 🇺🇦💙💛

🇺🇦 Happy National Flag Day of Ukraine! 🇺🇦

🇺🇦 - a symbol of courage and unity of the strong Ukrainian people! pic.twitter.com/zWNvs7S2q4