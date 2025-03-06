Воррен запланував бій Дюбуа з Усиком на легендарному стадіоні

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), заявив, що працює над боєм з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14).

Цитує промоутера talkSPORT.

"Я зустрівся з Дюбуа і його батьком, і ми працюємо над його наступним боєм. Сподіваюся, ми зможемо оголосити про це незабаром. Бій з Усиком мені б дуже сподобався.

Це чудовий бій-реванш і справжня історія. Ці двоє найкращих надважковаговиків, які б'ються між собою. Якщо ми зможемо це зробити, я був би радий", - розповів промоутер.