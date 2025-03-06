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Воррен запланував бій Дюбуа з Усиком на легендарному стадіоні

Олександр Булава — 6 березня 2025, 00:26
Воррен запланував бій Дюбуа з Усиком на легендарному стадіоні
Дюбуа та Усик
Getty Images

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), заявив, що працює над боєм з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14).

Цитує промоутера talkSPORT.

"Я зустрівся з Дюбуа і його батьком, і ми працюємо над його наступним боєм. Сподіваюся, ми зможемо оголосити про це незабаром. Бій з Усиком мені б дуже сподобався.

Це чудовий бій-реванш і справжня історія. Ці двоє найкращих надважковаговиків, які б'ються між собою. Якщо ми зможемо це зробити, я був би радий", - розповів промоутер.

Щодо потенційного місця проведення, то Воррен хоче переконати інших організаторів влаштувати бій у Лондоні на стадіоні Вемблі.

"Усик проти Даніеля Дюбуа - це мега-мега-бій, який розпродав би Вемблі за день. Якщо ми зможемо домовитися, то це може бути Вемблі, так. Ось де я хотів би, щоб це сталося. Я б хотів, щоб наш хлопець мав перевагу на домашній арені, і це була б грандіозна подія", - зазначив Воррен.

Нагадаємо, Даніель мав боксувати проти новозеландця Джозефа Паркера за титул IBF, але знявся з поєдинку через вірусне захворювання. Після цього поєдинку, у разі перемоги Дюбуа, планувалось провести бій між британцем та українським чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

Френк Воррен

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