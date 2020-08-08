Світоліна пошкодила шию під час запису відео для TikTok

Українська тенісистка Еліна Світоліна пошкодила шию та змушена була відвідувати лікаря після запису танцю для соцмережі TikTok.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Ось цей танець я повторювала кілька разів, не так часто, як інший. Але я пошкодила шию, роблячи помах волоссям (сміється). Я так багато разів його робила, що у мене була травма, мені довелося десь тиждень відвідувати остеопата", - розповіла Світоліна.