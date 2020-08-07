Світоліна назвала свою найбільшу перемогу

Українська тенісистка Еліна Світоліна виділила своє найбільше досягнення у професійній кар’єрі.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Ваша головна перемога? Складно виділити якусь одну перемогу в тенісі, тому що ми граємо багато матчів і турнірів, і всі вони важливі. Якщо дивитися на всі перемоги і досягнення, тоді, звичайно, це моя позиція в світовому рейтингу - третя ракетка світу і перемога на підсумковому турнірі WTA Finals в 2018 році.

Ваша найбільша поразка? Поразка на підсумковому турнірі WTA Finals в минулому році. Я була в фіналі і не змогла перемогти. Не люблю програвати, і такі результати мене засмучують", - розповіла Світоліна.