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Ворскла обрала тренера після несподіваного відходу Любеновича

Олександр Булава — 10 липня 2025, 21:50
Ворскла обрала тренера після несподіваного відходу Любеновича
Желько Любенович
Ворскла

Полтавська Ворскла після несподіваного відходу головного тренера Желько Любеновича визначилася з його наступником.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Сьогодні, 10 липня, Любенович провів останнє тренування та попрощався з командою. Це рішення було результатом особистої розмови з головним наразі десіжн-мейкером клубу – Олексієм Шалаєвим. Разом з ним клуб залишив його помічник – Никола Ігнятієвич.

Наразі тимчасово виконувати обов'язки головного тренера будуть експомічники сербського наставника – Валерій Куценко та Дмитро Стойко, які разом працювали в Гірник-Спорт.

Нагадаємо, Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт.

Любенович так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону клуб із Полтави вилетів із УПЛ.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.

Чемпіонат України, Перша ліга Ворскла Полтава Желько Любенович

Желько Любенович

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