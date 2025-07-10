Ворскла обрала тренера після несподіваного відходу Любеновича
Полтавська Ворскла після несподіваного відходу головного тренера Желько Любеновича визначилася з його наступником.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Сьогодні, 10 липня, Любенович провів останнє тренування та попрощався з командою. Це рішення було результатом особистої розмови з головним наразі десіжн-мейкером клубу – Олексієм Шалаєвим. Разом з ним клуб залишив його помічник – Никола Ігнятієвич.
Наразі тимчасово виконувати обов'язки головного тренера будуть експомічники сербського наставника – Валерій Куценко та Дмитро Стойко, які разом працювали в Гірник-Спорт.
Нагадаємо, Любенович очолив Ворсклу лише 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт.
Любенович так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону клуб із Полтави вилетів із УПЛ.
Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.