Бондарев повертається на трек: де та коли дивитися 4 етап італійської Формули-4
У п'ятницю, 11 липня, розпочнеться четвертий етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.
Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.
Четвертий із семи етапів Ф-4 проходитиме поблизу італійського міста Флоренція, на автодромі Муджелло.
Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій гонщики дізнаються свої позиції в першому та третьому заїзді, а друга гонка визначатиметься за підсумками результатів першої.
Дивитися онлайн трансляцію другого етапу італійської Формули-4 можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором італійської Формули-4 в Україні.
Розклад 4 етапу італійської Формули-4
11 липня, п'ятниця
17:45 – Кваліфікація 1
18:10 – Кваліфікація 2
12 липня, субота
12:10 – Гонка 1
19:10 – Гонка 2
13 липня
11:40 – Гонка 3
Нагадаємо, що за підсумками трьох етапів Бондарев має 13 очок та розташувався на 18 позиції серед усіх пілотів та 7 сходинці серед новачків Ф-4.
Перший етап сезону залишається найбільш успішним для Бондарева, адже саме там він заробив 12 з 13 своїх балів цього сезону.
Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи значну перевагу над другою US Racing.