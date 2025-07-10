Бондарев повертається на трек: де та коли дивитися 4 етап італійської Формули-4

У п'ятницю, 11 липня, розпочнеться четвертий етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.

Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.

Четвертий із семи етапів Ф-4 проходитиме поблизу італійського міста Флоренція, на автодромі Муджелло.

Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій гонщики дізнаються свої позиції в першому та третьому заїзді, а друга гонка визначатиметься за підсумками результатів першої.

Дивитися онлайн трансляцію другого етапу італійської Формули-4 можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором італійської Формули-4 в Україні.

Розклад 4 етапу італійської Формули-4

11 липня, п'ятниця

17:45 – Кваліфікація 1

18:10 – Кваліфікація 2

12 липня, субота

12:10 – Гонка 1

19:10 – Гонка 2

13 липня

11:40 – Гонка 3

Нагадаємо, що за підсумками трьох етапів Бондарев має 13 очок та розташувався на 18 позиції серед усіх пілотів та 7 сходинці серед новачків Ф-4.

Перший етап сезону залишається найбільш успішним для Бондарева, адже саме там він заробив 12 з 13 своїх балів цього сезону.

Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи значну перевагу над другою US Racing.