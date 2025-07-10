Шакур провів битву поглядів із Сепедою

Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) та тимчасовий чемпіон WBC Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) провели дуель поглядів.

Бій відбудеться 13 липня у Квінсі на арені на стадіоні Луї Армстронга. Вечір боксу присвячений святкуванню запуску нового шоу від журналу The Ring.

The intense look in Shakur Stevenson's eyes as he stares down William Zepeda 😤



Ring III live on DAZN l July 12th in New York 🥊



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Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Раніше голова "Top Rank" Боб Арум назвав наступника Василя Ломаченка у легкому дивізіоні.