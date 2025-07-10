Шакур провів битву поглядів із Сепедою
Шакур Стівенсон
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Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) та тимчасовий чемпіон WBC Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) провели дуель поглядів.
Бій відбудеться 13 липня у Квінсі на арені на стадіоні Луї Армстронга. Вечір боксу присвячений святкуванню запуску нового шоу від журналу The Ring.
Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.
Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.
Раніше голова "Top Rank" Боб Арум назвав наступника Василя Ломаченка у легкому дивізіоні.