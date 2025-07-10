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Шакур провів битву поглядів із Сепедою

Олександр Булава — 10 липня 2025, 22:11
Шакур провів битву поглядів із Сепедою
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) та тимчасовий чемпіон WBC Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) провели дуель поглядів.

Бій відбудеться 13 липня у Квінсі на арені на стадіоні Луї Армстронга. Вечір боксу присвячений святкуванню запуску нового шоу від журналу The Ring.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Раніше голова "Top Rank" Боб Арум назвав наступника Василя Ломаченка у легкому дивізіоні.

Шакур Стівенсон Вільям Сепеда

Шакур Стівенсон

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