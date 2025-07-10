Помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок
Олександр Лисиченок
ФЛАУ
10 липня на 68-му році життя помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок.
Про це інформує Федерація легкої атлетики України.
Про причини смерті не повідомляється.
Зауважимо, що Лисиченок став першим українцем в історії, який зумів подолати 17-метрову позначку в потрійному стрибку. Це сталося у 1976 році на турнірі в Кишиневі, Молдова.
Нагадаємо, також напередодні на 68-му році життя перестало битися серце Степана Юрчишина – легендарного гравця та тренера львівських Карпат.