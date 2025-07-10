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Помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок

Микола Дендак — 10 липня 2025, 21:56
Помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок
Олександр Лисиченок
ФЛАУ

10 липня на 68-му році життя помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок.

Про це інформує Федерація легкої атлетики України.

Про причини смерті не повідомляється.

Зауважимо, що Лисиченок став першим українцем в історії, який зумів подолати 17-метрову позначку в потрійному стрибку. Це сталося у 1976 році на турнірі в Кишиневі, Молдова.

Нагадаємо, також напередодні на 68-му році життя перестало битися серце Степана Юрчишина – легендарного гравця та тренера львівських Карпат.

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