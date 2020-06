Джокович здав позитивний тест на коронавірус

Перша ракетка світу Новак Джокович здав позитивний тест на COVID-19 після виступу на виставковому турнірі в Задарі.

Про це повідомляє журналіст Саса Осмо.

У його дружини Олени також виявлений коронавірус, але при цьому тести дітей показали негативний результат.

Congratulations Tumaini, Ben, Dickson, Ubaldo and all the group of vultures waiting so impatiently for this news.

I wish Novak a quick recovery and i hope he gives his first interview at the USO, excluding some "journalists" from it..