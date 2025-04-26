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Ми повинні піклуватися про арбітрів, – Флік розкритикував Реал за погрозу бойкоту фіналу Кубку Іспанії

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 13:07
Ми повинні піклуватися про арбітрів, – Флік розкритикував Реал за погрозу бойкоту фіналу Кубку Іспанії
Гансі Флік
Instagram Барселони

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловив своє невдоволення діями Реала, який погрожував бойкотувати фіналу Кубку Іспанії.

Слова 60-річного німця наводить Goal.

Незадовго до проведення матчу Реал вимагав змінити головного арбітра, який не влаштовує мадридський клуб. В іншому випадку "бланкос" погрожували просто не приїхати на гру.

І хоча матч між Барселоною та Реалом все ж таки відбудеться, Флік не забув розкритикувати майбутнього опонента за психологічні ігри.

"Для мене це просто спорт, просто футбол. Ми повинні захищати всіх, хто бере участь у грі. Вболівальники, вони всі хочуть бачити гравців, як вони грають. Нам потрібні арбітри, і ми повинні піклуватися про них і бути обережними. Це нечесна гра – не піклуватися про них, не виявляти до них поваги", – сказав Флік.

Фінал Кубку Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться сьогодні, 26 квітня. Старт поєдинку запланований на 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію гри, в якій визначиться володар національного кубку Іспанії сезону-2024/25.

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