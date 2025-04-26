Ми повинні піклуватися про арбітрів, – Флік розкритикував Реал за погрозу бойкоту фіналу Кубку Іспанії

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловив своє невдоволення діями Реала, який погрожував бойкотувати фіналу Кубку Іспанії.

Слова 60-річного німця наводить Goal.

Незадовго до проведення матчу Реал вимагав змінити головного арбітра, який не влаштовує мадридський клуб. В іншому випадку "бланкос" погрожували просто не приїхати на гру.

І хоча матч між Барселоною та Реалом все ж таки відбудеться, Флік не забув розкритикувати майбутнього опонента за психологічні ігри.

"Для мене це просто спорт, просто футбол. Ми повинні захищати всіх, хто бере участь у грі. Вболівальники, вони всі хочуть бачити гравців, як вони грають. Нам потрібні арбітри, і ми повинні піклуватися про них і бути обережними. Це нечесна гра – не піклуватися про них, не виявляти до них поваги", – сказав Флік.

Фінал Кубку Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться сьогодні, 26 квітня. Старт поєдинку запланований на 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію гри, в якій визначиться володар національного кубку Іспанії сезону-2024/25.