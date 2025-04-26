Родинний будинок російського лижника-пропагандиста згорів внаслідок влучання боєприпасу

Будинок батьків російського лижника Алєксандра Большунова згорів внаслідок потрапляння снаряда.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Батько спортсмена підтвердив, що їх будинок знищено та висловив своє нерозуміння, чому так сталось.

"Наш будинок підірвали. Моя душа не може цього зрозуміти та прийняти. Ми поклали на його будівництво усе життя. Сподіваюсь пройти все через це з Божою допомогою", – розповів Большунов-старший.

Зазначимо, що його син є триразовим олімпійським чемпіоном з лижних перегонів. Окрім того, на рахунку Большунова чотири срібла та дві бронзи Олімпійських ігор.

У березні 2022 року спортсмен виступив на концерті в Москві, присвяченому річниці окупації Криму. Через участь у цьому шоу пропаганди німецький виробник рукавичок KinetiXx розірвав з ним контракт.

Спортсмен народився у селі Подивот'є Брянської області за три кілометри від російсько-українського кордону.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футзаліста-зрадника, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.