Гравець Міннесоти уникнув покарання після того, як назвав суддю "с*кою"

Захисник Міннесоти Донте ДіВінченцо може вважати себе щасливчиком, оскільки він не отримав ніякого покарання за образливі слова на адресу арбітра.

Про це повідомляє ClutchPoints.

Під час четвертої чверті третього матчу проти Лейкерс (116:104) ДіВінченцо пішов у прохід під кільце, де його зупинив Руї Хачімура. Донте вважав, що суперник порушив правила, поклавши свою руку йому на груди, але суддя не зафіксував фол.

Лука Дончич одразу ж підібрав м'яч і був готовий розпочати швидку атаку, проте ДіВінченцо встигнув сфолити на ньому. Коли гра зупинилася, 28-річний баскетболіст обернувся до судді та кілька разів назвав його "с*кою".

Donte DiVincenzo didn’t get the foul call, took a foul, and called the referee a “b*tch.” 😳 pic.twitter.com/grClfXrHDK — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 26, 2025

Варто зазначити, що зазвичай у подібних випадках арбітри "нагороджують" гравця технічним фолом. Але цього разу ДіВінченцо уникнув покарання, що дуже здивувало Дончича.

Donte DiVincenzo pointed at the ref and said “you a bitch” twice… Luka Doncic reaction 💀 pic.twitter.com/OF6lMW6gn7 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 26, 2025

Нагадаємо, що цей матч Лука Дончич провів не найкращим чином, набравши всього 17 очок за 40 хвилин на паркеті. Але після гри головний тренер Лейкерс Джей Джей Редік пояснив, що стало причиною такого виступу словенської зірки.

Раніше стало відомо, що у поєдинку між Міннесотою та Лейкерс ЛеБрон Джеймс примудрився встановити новий рекорд результативності. "Король" перевершив власне ж досягнення дворічної давнини.