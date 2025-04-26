Українська призерка Олімпіали-2024 йде в декрет

Відома українська веслувальниця Анастасія Рибачок у 2025 році виступати не буде. 27-річна спортсменка йде у декретну відпустку.

Про це повідомляє Суспільне.

На Олімпіаді-2024 вона завоювала срібло в греблі на каное-двійках на дистанції 500 метрів разом із Людмилою Лузан. У зв’язку з декретом Рибачок Лузан у 2025 році планує зосередитися на виступах у одиночних змаганнях.

"Так, планую поки що одиночку. Ми з тренером так подумали і вирішили, що можемо трішки відпочити і зосередитись на одиночці. Відпрацювати більше дистанції 500 і 200 метрів в одиночці", – заявила Людмила.

При цьому українка не виключає варіант виступів у парі з іншою спортсменкою на чемпіонаті Європи.

"Можливо з часом щось зміниться. До Європи, можливо, щось підготуємо, але, скоріш за все, я буду зосереджена на одиночці", – додала спортсменка.

Можливою напарницею Лузан може стати Валерія Терета, з якою Людмила вже виступала в парі у 2023 році, коли Рибачок також була в декреті.

Сезон веслування на каное розпочнеться першим етапом Кубку світу в угорському Сегеді (16 – 18 травня).