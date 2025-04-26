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Чемпіон Єдиноборства

Пор'є анонсував завершення кар'єру у 2025 році

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 13:02
Пор'є анонсував завершення кар'єру у 2025 році
Дастін Пор'є
instagram.com/dustinpoirier

Колишній тимчасовий чемпіон UFC Дастін Пор'є оголосив дату завершення кар'єри.

Про це спортсмен повідомив у коментарі ESPN та своєму Instagram.

"Це буде мій останній бій. Я збираюся повісити рукавички на цвях у Луїзіані, де все почалося. Уся подорож почалася там, і для мене велика честь поєднати UFC і Луїзіану, щоб усе це спрацювало. Я не знав, чи все це вийде поєднати разом, але це вдалося", – розповів Пор'є.

Свій останній бій Дастін проведе 19 липня в Луізіані проти Макса Голловея в межах шоу UFC 318.

За свою кар'єру американець провів 40 поєдинків, 30 з яких виграв, зазнавши при цьому 9 поразок. Ще один бій був визнаний таким, який не відбувся.

У своєму минулому поєдинку Пор'є поступився Ісламу Махачеву в межах UFC 302.

Раніше повідомлялось, що легенда Манчестер Юнайтед розпочне кар'єру у змішаних єдиноборствах.

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