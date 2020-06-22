Спортсмен контактував з Джоковичем і Звєрєвим

Джерело - Чемпіон.

Колишня третя ракетка світу болгарин Григор Димитров здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я хочу, щоб всі, хто знаходився зі мною в контакті в останні дні, здали аналізи і вжили всіх необхідних заходів. Мені дуже шкода, що я міг завдати шкоди. Зараз я вдома, відновлююся. Дякую за підтримку, і, будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я", - зазначив Димитров.

Цими вихідними Димитров грав на виставковому турнірі Новака Джоковича, а в минулі - в Белграді. На жодному з них між гравцями - серед яких були сам Джокович, Олександр Звєрєв, Домінік Тім і Андрій Рубльов - не дотримувалися дистанції і інших запобіжних заходів. Учасники обіймаються, тиснуть один одному руки.

Перед турніром в Белграді Джокович перетнувся з носієм коронавірусу - баскетболістом Ніколою Янковичем.

Тіма після участі в турнірі в Белграді двічі тестували, і обидва рази результат був негативним.

Раніше, Світоліна може пропустити US Open-2020.