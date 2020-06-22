Джерело - Чемпіон.
Колишня третя ракетка світу болгарин Григор Димитров здав позитивний тест на коронавірус.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я хочу, щоб всі, хто знаходився зі мною в контакті в останні дні, здали аналізи і вжили всіх необхідних заходів. Мені дуже шкода, що я міг завдати шкоди. Зараз я вдома, відновлююся. Дякую за підтримку, і, будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я", - зазначив Димитров.
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Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD
Цими вихідними Димитров грав на виставковому турнірі Новака Джоковича, а в минулі - в Белграді. На жодному з них між гравцями - серед яких були сам Джокович, Олександр Звєрєв, Домінік Тім і Андрій Рубльов - не дотримувалися дистанції і інших запобіжних заходів. Учасники обіймаються, тиснуть один одному руки.
Перед турніром в Белграді Джокович перетнувся з носієм коронавірусу - баскетболістом Ніколою Янковичем.
Тіма після участі в турнірі в Белграді двічі тестували, і обидва рази результат був негативним.
Раніше, Світоліна може пропустити US Open-2020.