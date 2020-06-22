Чорич і тренер Джоковича захворіли на коронавірус

Чорич і Димитров брали участь у турнірі Adria Tour

Хорватський тенісист Борна Чорич слідом за болгарином Григором Димитровим здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Kurir.

Обидва брали участь у турнірі Adria Tour, який проходив в хорватському місті Задарі, там же заразилися тренер Новака Джоковича з фізичної підготовки Марко Панікі, а також тренер Димитрова Крістіан Гро. Всього організатори зробили 22 тести, три з яких показали позитивний результат.

Раніше повідомлялося, що фінал змагань між Новаком Джоковичем і Андрієм Рубльовим скасований.

Сам Джокович не захотів проходити тестування в Задарі.