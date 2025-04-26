Миколенко вийде в основі Евертона на матч АПЛ проти Челсі

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко увійшов до основного складу Евертона на матч 34 туру АПЛ проти Челсі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Склад Евертона: Пікфорд, Паттерсон, О’Браєн, Брентуейт, Миколенко, Гана, Гарнер, Дукуре, Харрісон, Ндіайє, Бето

Матч Челсі – Евертон відбудеться у суботу, 26 квітня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок поєдинку – о 14:30 за київським часом.

У поточному сезоні Миколенко взяв участь у 32 матчах Евертона в усіх турнірах, сумарно провівши на полі 2814 хвилин. У цих поєдинках 25-річному українцеві вдалося відзначитися двома гольовими передачами.

Евертон на даний момент посідає 13 місце в турнірній таблиці АПЛ з 38 очками в активі.