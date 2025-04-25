Без Довбика: Рома склала список гравців, яких точно не продасть за підсумками сезону

У Ромі визначилися зі списком недоторканних гравців, які точно не будуть продані за підсумками сезону 2024/25.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, це голкіпер Міле Свілар, захисники Анхеліньо, Еван Ндіка, Джанлука Манчіні, півзахисники Леандро Паредес та Стефан Ель-Шаараві, крайні нападники Паулу Дибала та Матіас Суле.

У список не потрапили капітан римлян Лоренцо Пеллегріні, з яким керівнинцтво ніяк не може домовитися про новий контракт, а також український форвард Артем Довбик та узбецький нападник Ельдор Шомуродов. Останніх двох клуб готовий продати, якщо отримає "правильну пропозицію".

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти за Рому у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що нападника збірної України цікавляться два клуби Англійської Прем'єр-ліги.