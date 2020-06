Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні

Українська тенісистка Еліна Світоліна підтвердила, що зіграє на виставкових змаганнях в Берліні.

Про це розповіла сама тенісистка.

Німецький турнір стартує 13 липня, змагання відбудуться без глядачів. Серед учасниць жіночої сітки такі відомі тенісистки, як Юлія Гергес і Андреа Петкович (обидві - Німеччина), а також Кікі Бертенс з Нідерландів.

Призовий фонд турніру 200 тис доларів (по 100 на чоловічу і жіночу сітки).

Happy to announce my participation at the @bett1aces event in Berlin starting July 13th 🙌🏼

Looking forward to it! 🎾 pic.twitter.com/VchqaLGoyn