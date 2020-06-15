 Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні

Сьогодні 14:29 1330 0
Еліна Світоліна у липні зіграє на турнірі у Німеччині
Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні
#Світоліна, #Берлін

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна підтвердила, що зіграє на виставкових змаганнях в Берліні.

Про це розповіла сама тенісистка.

Німецький турнір стартує 13 липня, змагання відбудуться без глядачів. Серед учасниць жіночої сітки такі відомі тенісистки, як Юлія Гергес і Андреа Петкович (обидві - Німеччина), а також Кікі Бертенс з Нідерландів.

Призовий фонд турніру 200 тис доларів (по 100 на чоловічу і жіночу сітки).

Нагадаємо, Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи.

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