 Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи

Сьогодні 13:59 247 0
Змагання відбудуться у Белграді на кортах тенісної академії Янко Типсаревича
Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи
#Стаховський, #Ваншельбойм

Джерело - ukrinform.ua.

Сьогодні, 15 червня, українські тенісисти Сергій Стаховський та Ерік Ваншельбойм розпочнуть боротьбу на турнірі Eastern European Championships.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ваншельбойм виступить у групі С разом з Міоміром Кецмановичем, Ніколою Милоєвичем та Міланом Дриничем (усі - Сербія). Першу гру Ерік проведе з Дриничем.

У квартеті D разом зі Стаховським грають Альєж Бедене (Словенія), Томіслав Бркич (Боснія і Герцеговина) та Філіп Стіпич (Сербія). Сьогодні Стаховський зустрінеться з Бедене.

Нагадаємо, Тім виграв турнір у Бєлграді.

Також, Маштаков став переможцем турніру UTF Gentlemen Invitational.

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