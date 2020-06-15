Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи

Змагання відбудуться у Белграді на кортах тенісної академії Янко Типсаревича

Сьогодні, 15 червня, українські тенісисти Сергій Стаховський та Ерік Ваншельбойм розпочнуть боротьбу на турнірі Eastern European Championships.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ваншельбойм виступить у групі С разом з Міоміром Кецмановичем, Ніколою Милоєвичем та Міланом Дриничем (усі - Сербія). Першу гру Ерік проведе з Дриничем.

У квартеті D разом зі Стаховським грають Альєж Бедене (Словенія), Томіслав Бркич (Боснія і Герцеговина) та Філіп Стіпич (Сербія). Сьогодні Стаховський зустрінеться з Бедене.

Нагадаємо, Тім виграв турнір у Бєлграді.

Також, Маштаков став переможцем турніру UTF Gentlemen Invitational.