Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи

Джерело - ukrinform.ua.
Сьогодні, 15 червня, українські тенісисти Сергій Стаховський та Ерік Ваншельбойм розпочнуть боротьбу на турнірі Eastern European Championships.
Про це повідомляє Укрінформ.
Ваншельбойм виступить у групі С разом з Міоміром Кецмановичем, Ніколою Милоєвичем та Міланом Дриничем (усі - Сербія). Першу гру Ерік проведе з Дриничем.
У квартеті D разом зі Стаховським грають Альєж Бедене (Словенія), Томіслав Бркич (Боснія і Герцеговина) та Філіп Стіпич (Сербія). Сьогодні Стаховський зустрінеться з Бедене.
Нагадаємо, Тім виграв турнір у Бєлграді.
Також, Маштаков став переможцем турніру UTF Gentlemen Invitational.