Катерина Козлова може мати нового тренера

Козлова розпочала співпрацювати з німецьким спеціалістом.

Українська тенісистка Катерина Козлова тренується під керівництвом екс-тенісиста з Німеччини Крістофера Каса.

Про це розповіла сам тенісистка.

Катерина повідомила, що поки наставник не затверджений і дует працює в пробному режимі.

Крістофер Кас - 39-річний екс-тенісист і тренер, за кар'єру гравця переміг на 5 парних турнірах ATP, був півфіналістом парного Вімблдону (2011), чвертьфіналістом на Australian Open (2012) і US Open (2008) в парі.

Після завершення професійної кар'єри тенісиста став тренувати Лісіцкі. Також Кас співпрацював з Моною Бартель.

Нагадаємо, Козлова та Завацька виступлять на турнірі у Мексиці.