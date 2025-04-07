Полісся завдяки пенальті врятувалося від поразки Карпатам у 23-му турі УПЛ

У понеділок, 7 квітня, відбувся заключний матч 23 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати на виїзді зіграли внічию з Поліссям.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі команди голів не забивали. Перше взяття воріт вболівальники побачили на 60-й хвилині, коли гостей вивів вперед півзахисник Амбросій Чачуа. Тут варто віддати належне Ігорю Краснопіру. Він одиночку пробіг з власного карного майданчика до воріт суперника та виконав передачу на Олега Очеретька, а той в дотик переправив шкіряного на Чачуа, який розстріляв ворота Олега Кудрика.

Втім, господарі все ж змогли врятуватися від поразки, забивши за 3 хвилини до завершення основного часу – з пенальті рахунок зрівняв Олег Гуцуляк.

У підсумку Полісся зберегло за собою четверту сходинку в турнірній таблиці, набравши 38 очок. Карпати ж втратили можливість обійти Кривбас, який має 35 очок, залишившись 6-ми із 33 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 7 квітня

Полісся – Карпати 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 60 Чачуа, 1:1 – 87 Гуцуляк (пен)

Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко, Сарапій (Андрієвський, 65), Бабенко, Крушинський (Йосефі, 73), Гуцуляк, Батіста, Назаренко.

Карпати: Кінарейкін, Мірошниченко, Бабогло, Педросо, Стецьков, Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Танда, 69), Костенко, Краснопір (Невес, 69), Очеретько (Підлепенець, 83).

Попередження: 26 – Сарапій, 56 – Стецьков, 58 – Бабогло, 74 – Батіста, 85 – Мірошніченко

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У наступному турі Полісся завітає до Полтави, де зустрінеться з місцевою Ворсклою, матч запланований на 13 квітня, початок 13:00. Водночас Карпати днем пізніше зіграють проти Інгульця, стартовий свисток пролунає також о 13:00.

Нагадаємо, раніше відбувся ще один матч УПЛ, а якому львівський Рух здобув мінімальну перемогу над ковалівським Колосом.