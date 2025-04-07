Дюбуа назвав трьох боксерів, з якими хотів би провести бій
Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) хотів би отримати бій проти Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Джозефа Паркера.
Про це він сказав у коментарі для TalkSport.
"Боксери, з якими я хочу битися – це Усик, Паркер чи Джошуа. Будь-хто з ось цієї "великої трійки".
Чув, що після бою, що не відбувся, з Паркером багато хто почав говорити про те, що я нібито когось там уникаю. Чесно? Зараз я просто хочу когось прибити.
Особисто я хочу битися з кожним із них. Тож просто вибудуйте мені їх у чергу", – заявив Дюбуа.
Ймовірно, його наступним суперником стане ветеран хевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО).
Нещодавно Дерек Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.