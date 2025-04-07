Дюбуа назвав трьох боксерів, з якими хотів би провести бій

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) хотів би отримати бій проти Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Джозефа Паркера.

Про це він сказав у коментарі для TalkSport.

"Боксери, з якими я хочу битися – це Усик, Паркер чи Джошуа. Будь-хто з ось цієї "великої трійки".

Чув, що після бою, що не відбувся, з Паркером багато хто почав говорити про те, що я нібито когось там уникаю. Чесно? Зараз я просто хочу когось прибити.

Особисто я хочу битися з кожним із них. Тож просто вибудуйте мені їх у чергу", – заявив Дюбуа.