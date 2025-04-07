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Світоліна – у двадцятці найкращих, Костюк втратила позицію в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Лисак — 7 квітня 2025, 09:50
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Getty Images

У понеділок, 7 квітня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла своє місце у двадцятці найкращих тенісисток світу.

Чільна десятка рейтингу зазнала всього однієї зміни. Американка Джессіка Пегула піднялася на третю сходинку після перемоги на турнірі в Чарльстоні. У фіналі вона перемогла свою землячку Софію Кенін.

Окрім Світоліної до першої тридцятки також входить Марта Костюк, яка втратила одну позицію в порівнянні з попереднім тижнем, наразі 22-річна киянка розташувалася на 25 місці.

Даяна Ястремська зберегла 46 сходинку, а ось Ангеліна Калініна зуміла покращити свою позицію в рейтингу і тепер вона 65-та.

Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур залишаються в топ-200 рейтингу, посідаючи 103 та 140 місця відповідно.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10541;
  2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470;
  3. (4) Джессіка Пегула (США) – 60101;
  4. (3). Коко Гофф (США) – 6063;
  5. (5). Медісон Кіз (США) – 4949;
  6. (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843;
  7. (7). Мірра Андрєєва (-) – 4775;
  8. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4243;
  9. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821;
  10. (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808;

...

18 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2180;
25 (24). Марта Костюк (Україна) – 1805;
46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;
65 (68). Ангеліна Калініна (Україна) – 956;
103 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;
140 (136). Дар'я Снігур (Україна) – 536;
204 (207). Анастасія Соболєва (Україна) – 362;
241 (238). Леся Цуренко (Україна) – 300.

Нагадаємо, що вже протягом тижня Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок зіграють за збірну України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі. Суперницями нашої збірної стануть команди господарок та швейцарок.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

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