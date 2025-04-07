У трійці лідерів без змін: турнірна таблиця УПЛ після 23-го туру
Сьогодні. 7 квітня, завершився 23 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Тур закривали два поєдинки, у першому з яких Рух переміг Колос, а Полісся вдома зіграло внічию з Карпатами.
Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке впевнено перемогло Лівий Берег. Найближчі переслідувачі "біло-синіх" в обличчі Олександрії та Шахтаря також здобули звитяги, тож у підсумку ситуація у топ-3 не змінилася.
У боротьбі за виживання трохи покращилася ситуація у Чорноморця, який здолав ЛНЗ та залишив останню сходинку.
Турнірна таблиця УПЛ після 23 туру:
- Динамо – 57 очок
- Олександрія – 53
- Шахтар – 47
- Полісся – 38
- Кривбас – 35
- Карпати – 33
- Зоря – 32
- Верес – 29
- Рух – 29
- ЛНЗ – 25
- Лівий берег – 22
- Колос – 21
- Оболонь – 21
- Ворскла – 21
- Чорноморець – 18
- Інгулець – 16
Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.