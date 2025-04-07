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У трійці лідерів без змін: турнірна таблиця УПЛ після 23-го туру

Олексій Мурзак — 7 квітня 2025, 20:26
У трійці лідерів без змін: турнірна таблиця УПЛ після 23-го туру

Сьогодні. 7 квітня, завершився 23 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Тур закривали два поєдинки, у першому з яких Рух переміг Колос, а Полісся вдома зіграло внічию з Карпатами.

Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке впевнено перемогло Лівий Берег. Найближчі переслідувачі "біло-синіх" в обличчі Олександрії та Шахтаря також здобули звитяги, тож у підсумку ситуація у топ-3 не змінилася.

У боротьбі за виживання трохи покращилася ситуація у Чорноморця, який здолав ЛНЗ та залишив останню сходинку.

Турнірна таблиця УПЛ після 23 туру:

  1. Динамо – 57 очок
  2. Олександрія – 53
  3. Шахтар – 47
  4. Полісся – 38
  5. Кривбас – 35
  6. Карпати – 33
  7. Зоря – 32
  8. Верес – 29
  9. Рух – 29
  10. ЛНЗ – 25
  11. Лівий берег – 22
  12. Колос – 21
  13. Оболонь – 21
  14. Ворскла – 21
  15. Чорноморець – 18
  16. Інгулець – 16
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

Ворскла Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Верес Рівне

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