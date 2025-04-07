У трійці лідерів без змін: турнірна таблиця УПЛ після 23-го туру

Сьогодні. 7 квітня, завершився 23 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Тур закривали два поєдинки, у першому з яких Рух переміг Колос, а Полісся вдома зіграло внічию з Карпатами.

Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке впевнено перемогло Лівий Берег. Найближчі переслідувачі "біло-синіх" в обличчі Олександрії та Шахтаря також здобули звитяги, тож у підсумку ситуація у топ-3 не змінилася.

У боротьбі за виживання трохи покращилася ситуація у Чорноморця, який здолав ЛНЗ та залишив останню сходинку.

Турнірна таблиця УПЛ після 23 туру:

Динамо – 57 очок Олександрія – 53 Шахтар – 47 Полісся – 38 Кривбас – 35 Карпати – 33 Зоря – 32 Верес – 29 Рух – 29 ЛНЗ – 25 Лівий берег – 22 Колос – 21 Оболонь – 21 Ворскла – 21 Чорноморець – 18 Інгулець – 16

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.