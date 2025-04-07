Фанати побили гравця італійського клубу
Аргентинський захисник італійського клубу Латіна Тамір Берман став жертвою агресії з боку фанатів.
Про це повідомляє пресслужба Латіни.
В суботу, 5 квітня, Латіна в матчі Серії С вдома програла з рахунком 0:2 Трапані. Після матчу Берман повертався зі стадіону додому на власному авто.
24-річний аргентинець був змушений зупинитися, його транспортний засіб блокувало інше авто, що їхало за ним. Звідти вийшла група чоловіків у капюшонах, вони розбили скло в авто Бермана. Один зі злочинців вдарив футболіста кулаком в обличчя.
Берман повернувся на стадіон, де клубні лікарі надали йому медичну допомогу, після чого поїхав додому.
Латіна виступила із заявою, в якій різко засудила напад на свого гравця.
"Ми висловлюємо повну солідарність нашому гравцеві Таміру Берману, який став жертвою підлого нападу. Ми рішуче засуджуємо будь-які форми насильства і підтримуємо Таміра. Клуб запевнив гравця у своїй підтримці, підкресливши свою прихильність до боротьби з насильством у футболі", – сказано в заяві.
Нагадаємо, минулого тижня хавбек Жирони Артур став жертвою пограбування.