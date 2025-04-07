Де Дзербі розповів, чи веде переговори з Міланом
Роберто Де Дзербі
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Головний тренер французького Марселя Роберто Де Дзербі спростував чутки про те, шо він веде переговори з Міланом.
45-річного італійського фахівця цитує MilanLive.
"Люди можуть говорити те, що хочуть. Мені ніхто не дзвонив, жоден клуб. Як я завжди й робив, я не спілкуюся і не заграю з жодною командою. Я маю намір залишитися тут на довгі роки.
Угоди укладаються між двома, подивимося, чим закінчиться сезон. Новини про Мілан? Я рішуче кажу, що це неправда. Я ні з ким не розмовляв та ні з ким не розмовляю", – стверджує тренер.
Раніше повідомлялося про те, що наприкінці поточного сезону Де Дзербі може очолити Мілан, замінивши Сержіу Консейсау. Сам італієць нещодавно зіткнувся з бунтом з боку своїх підопічних.