Де Дзербі розповів, чи веде переговори з Міланом

Головний тренер французького Марселя Роберто Де Дзербі спростував чутки про те, шо він веде переговори з Міланом.

45-річного італійського фахівця цитує MilanLive.

"Люди можуть говорити те, що хочуть. Мені ніхто не дзвонив, жоден клуб. Як я завжди й робив, я не спілкуюся і не заграю з жодною командою. Я маю намір залишитися тут на довгі роки.

Угоди укладаються між двома, подивимося, чим закінчиться сезон. Новини про Мілан? Я рішуче кажу, що це неправда. Я ні з ким не розмовляв та ні з ким не розмовляю", – стверджує тренер.