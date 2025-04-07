Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Металіста 1925 відповів на тролінг Судакова

Олег Дідух — 7 квітня 2025, 19:50
Президент Металіста 1925 відповів на тролінг Судакова
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков потролив у соцмережах Металіст 1925 і нарвався на гостру відповідь президента харківського клубу Володимира Носова.

В неділю, 6 квітня, у харківському дербі Металіст обіграв Металіст 1925 з рахунком 1:0 в матчі Першої ліги.

Пресслужба Металіста 1925 після завершення матчу опублікувала пост у соцмережах із результатом поєдинку. У коментарях Судаков написав "Вітаю з перемогою, справжній Металіст".

Провокативний пост гравця Шахтаря не залишився поза увагою президента Металіста 1925 Володимира Носова. Він відповів Судакову, написавши "Вітаю з великою кількістю успішних підбирань головою".

Нагадаємо, Судаков є вихованцем Металіста. Він займався в клубній академії з 2014 до 2017 року, після чого перейшов у Шахтар.

Металіст Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Георгій Судаков Instagram Шахтар Донецьк

Георгій Судаков

Шаблій: Коли настане правильний момент, Судаков стане частиною великого клубу
Кохання та розкішні образи: хавбек Шахтаря з дружиною знявся у стильній фотосесії
Дружина футболіста Шахтаря приголомшила соцмережі спокусливими кадрами у купальнику
Судаков назвав ідеальну лігу для продовження кар'єри
Жорік, куди ти стільки набираєш: дружина лідера Шахтаря показала найбільшу слабкість футболіста

Останні новини