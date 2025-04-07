Президент Металіста 1925 відповів на тролінг Судакова

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков потролив у соцмережах Металіст 1925 і нарвався на гостру відповідь президента харківського клубу Володимира Носова.

В неділю, 6 квітня, у харківському дербі Металіст обіграв Металіст 1925 з рахунком 1:0 в матчі Першої ліги.

Пресслужба Металіста 1925 після завершення матчу опублікувала пост у соцмережах із результатом поєдинку. У коментарях Судаков написав "Вітаю з перемогою, справжній Металіст".

Провокативний пост гравця Шахтаря не залишився поза увагою президента Металіста 1925 Володимира Носова. Він відповів Судакову, написавши "Вітаю з великою кількістю успішних підбирань головою".

Нагадаємо, Судаков є вихованцем Металіста. Він займався в клубній академії з 2014 до 2017 року, після чого перейшов у Шахтар.