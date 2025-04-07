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Я куплю тобі машину: легендарний Грецкі вирішив замотивувати росіянина Овечкіна

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 14:20
Я куплю тобі машину: легендарний Грецкі вирішив замотивувати росіянина Овечкіна
Олександр Овечкін та Вейн Грецкі
Скриншот

Легендарний хокеїст Вейн Грецкі пообіцяв купити Олександру Овечкіну автомобіль, якщо той досягне позначки в 900 закинутих шайб у межах Національної хокейної ліги.

Про це канадський ексхокеїст заявив під час церемонії вшанування. Епізод зафіксували телекамери.

Зазначимо, що Овечкін став новим рекордсменом НХЛ. У матчі проти Айлендерс форвард закинув свою 895-ту шайбу в кар'єрі.

Для цього йому знадобилося 1487 матчів. До цього рекордсменом був саме Грецкі, який за таку ж кількість поєдинків відзначився 894 рази.

Нагадаємо, раніше Домінік Гашек звинуватив НХЛ у тому, що ліга, а також США і Канада жодним чином не відреагували на мовчання Овечкіна щодо війни в Україні.

Нещодавно Грецкі, який має українське походження, привітав Овечкіна з повторенням свого рекорду та заявив, що його дід був росіянином.

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