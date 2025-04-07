Під час півмарафону в Мадриді помер один із учасників

Півмарафон Movistar Madrid, який відбувся в столиці Іспанії в неділю, 6 квітня, завершився трагедією – помер один із учасників забігу.

Про це повідомляє El Mundo.

35-річний чоловік втратив свідомість всього за 500 метрів до фінішу. Поруч із ним у той момент пробігала учасниця забігу, яка за професією є медсестрою. Вона негайно надала чоловіку першу допомогу, проте невдовзі після госпіталізації чоловік помер.

Ще один учасник півмарафону втратив свідомість, у нього зупинилося дихання. Проте лікар із числа глядачів робив йому штучне дихання до прибуття швидкої допомоги. Лікарям вдалося відновити дихання та повернути 20-річного спортсмена-любителя до свідомості. Його госпіталізували, наразі його стан стабільний.

Нагадаємо, у суботу під час любительської версії велогонки Тур Фландрії померли два учасники.