Шурин Каладзе у соцмережах публікує російську пропаганду і відвідує тимчасово окуповані території

Паата Абуладзе і кадр з його соцмереж

Паата Абуладзе, чоловік Тамуни Каладзе, зведеної сестри мера Тбілісі та генсека "Грузинської мрії" Кахи Каладзе, поширює у соцмережах відео колони російських танків.

Про це пише Tabula.ge. Деталі додає Expressnews.ge.

"Дійшли до Дніпропетровської області" – написав Абуладзе в описі до відео.

Чоловік сестри Каладзе регулярно розміщує в соцмережах проросійські пости, а також фотографії зустрічей з представниками "Грузинської мрії". Зокрема з міністром внутрішніх справ Вахтангом Гомелаурі та оліграхом Бідзіною Іванішвілі.

У 2024 році Абуладзе перебував у тимчасово окупованому Росією Луганську. У себе в соцмережах Паата регулярно висвітлює й інші проросійські публікації, а також знімки, де на його одягу є Z-символіка.

Каха Каладзе – колишній гравець київського Динамо та італійського Мілана. На початку грудня президент України Володимир Зеленський ввів проти нього санкції. На початку березня Міністерство молоді та спорту позбавило грузина звання "Майстер спорту України міжнародного класу".

Колишній одноклубник Кахи Андрій Шевченко заявив, що "його для мене не існує". Каладзе відмовився вступати в полеміку з очільником УАФ.