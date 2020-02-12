Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі у Маямі

Джерело - Sport Arena.
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська візьмуть участь в турнірі серії WTA Premier Mandatory у Маямі.
Про це повідомляє прес-служба турніру.
Українки потрапили до заявкового списку учасниць основної сітки змагань.
У минулому році Еліна Світоліна поступилася у другому раунді Маямі, програвши китаянці Ван Яфан. Даяна Ястремська перемогла у першому колі росіянку Катерину Александрову, але у наступному матчі вибула після поразки від австралійки Ешлі Барті.
Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.
Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.