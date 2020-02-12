 Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі у Маямі | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі у Маямі

Сьогодні 11:15 205 0
Турнір відбудеться з 24 березня по 4 квітня
Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі у Маямі
#Ястремська, #Світоліна

Джерело - Sport Arena.

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська візьмуть участь в турнірі серії WTA Premier Mandatory у Маямі.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Українки потрапили до заявкового списку учасниць основної сітки змагань.

У минулому році Еліна Світоліна поступилася у другому раунді Маямі, програвши китаянці Ван Яфан. Даяна Ястремська перемогла у першому колі росіянку Катерину Александрову, але у наступному матчі вибула після поразки від австралійки Ешлі Барті.

Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.

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