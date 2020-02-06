Ястремська знялася з турніру WTA у Таїланді

Даяна Ястремська візьме участь на турнірі у Дубаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська не захищатиме свій титул на турнірі WTA International у Хуахіні (Таїланд).

Про це повідомляє Тенісний портал України.

Після Кубка Федерації 19-річна одеситка відправиться на Прем'єр у Дубаї, який розпочнеться 17 лютого, а потім на престижні змагання в Досі (23 лютого).

Очолить посів на змаганнях в Хуахіні інша українка - Еліна Світоліна, яка не зіграє в Дубаї, але виступить в Досі та на турнірі в Монтерреї (Мексика), що стартує 2 березня.

Турнір стартує 10 лютого.

Нагадаємо, Ястремська номінована на звання Прорив місяця.