Ястремська: Вітер трохи збивав, але я змогла знайти свою гру

У матчі з Анжелікою Клебер була пауза, коли німкеня брала медичну перерву, то ж Даяна Ястремська мала змогу прочитати записки.

Про це заявила українка.

"У першу чергу, хочу побажати Анжелік, щоб вона добре відновилася і була готовою до Відкритого чемпіонату Австралії, тому що важливо бути в хорошій формі до цього турніру.

З самого початку гри я не відчувала себе сильно добре на корті: був невеликий вітер і це трохи мене збивало. Але потім я змогла знайти свою гру, просто намагалася потрапити кожним м'ячем в корт.

Здається, що моя гра перейшла на новий рівень? О, це ж тільки мій третій матч в цьому сезоні, у мене інша команда. Не знаю, я просто намагаюся показувати найкраще, що можу, просто працюю ...

Що написано в тих записках, які я читала під час матчу? Це секрет (сміється)! Там записані якісь речі, які я повинна читати, щоб зберігати концентрацію. У матчі була пауза, коли Кербер брала медичну перерву, так що було корисно їх почитати", - зазначила Ястремська.