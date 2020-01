Українська тенісистка Даяна Ястремська (№24 WTA) перемогла угорку Анджеліку Кербер (№18 WTA) у другому колі турніру Adelaide International в Австралії.

У другому сеті угорку відмовилася продовжувати грати. Матч тривав 46 хвилин.

