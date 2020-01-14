Стаховський переміг словенця у кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину 42 хвилини

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі кваліфікації Australian Open український тенісист Сергій Стаховський (№152 ATP) переміг словенця Блажа Ролу (№143 ATP).

Матч тривав 1 годину 42 хвилини.

У півфіналі кваліфікації Стаховський зустрінеться з чилійцем Алехандро Табіло.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $71,000,000

Кваліфікація, чвертьфінал

Сергій Стаховський - Блаж Рола 7:6 (7:3), 6:4

Раніше, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації.