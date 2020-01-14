Стаховський переміг словенця у кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфіналі кваліфікації Australian Open український тенісист Сергій Стаховський (№152 ATP) переміг словенця Блажа Ролу (№143 ATP).
Матч тривав 1 годину 42 хвилини.
У півфіналі кваліфікації Стаховський зустрінеться з чилійцем Алехандро Табіло.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $71,000,000
Кваліфікація, чвертьфінал
Сергій Стаховський - Блаж Рола 7:6 (7:3), 6:4
Раніше, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.
Нагадаємо, Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації.