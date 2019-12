Українська тенісистка Еліна Світоліна вже прибула до Австралії, де і розпочне сезон-2020.

Світоліна почне новий рік на турнірі в Брісбені 6-го січня.

Great to have @ElinaSvitolina & @Gael_Monfils in our great city! Enjoy the sights you two! #brisbaneanyday pic.twitter.com/gA1WaFb2zy