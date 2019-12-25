Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду

Євген Зукін прокоментував участь Еліни Світоліної на Олімпіаді та Кубку Федерації

Федерації тенісу України зацікавлена, щоб перша ракетка країни Еліна Світоліна зіграла на Кубку Федерації та на Олімпійських іграх-2020.

Про це розповів виконавчий директор ФТУ Євген Зукін.

"У заявку на Олімпійські ігри внесемо тенісисток, які дадуть добро на виступ за збірну. На засіданні Президії ситуація зі Світоліною не обговорювалася. Капітан команди Михайло Філіма веде прямі переговори з Еліною щодо її участі в матчі в Таллінні.

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У ФТУ немає завдання шантажувати Світоліну виступами на Олімпійських іграх. Ми зацікавлені в участі нашої найсильнішої спортсменки як в Кубку Федерації, так і на Іграх-2020. Єдине, що варто відзначити, що без згоди ФТУ ніякого wild card, звичайно ж, не буде", - заявив Зукін.

Цього року Світоліна не грала в складі збірної України на Кубку Федерації. Еліна пояснила свою відсутність в національній команді травмою. ФТУ ж заявила, що агент тенісистки запросив занадто великі гроші за її участь в турнірі.

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