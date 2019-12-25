 Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
Сьогодні 10:31 553
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Вчора 18:24 7524
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Вчора 17:55 460
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Вчора 15:54 243
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Вчора 15:12 2187
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Вчора 14:42 1298
Рух отримав заборону на трансфери
Вчора 13:47 1037
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Вчора 12:44 1596 2
Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США
Вчора 09:13 2152
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Вчора 00:11 3171
Блоги
Роналду змінив зачіску
Роналду змінив зачіску Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:10 677
Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах
Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:35 962 1
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:26 462
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
Вчора 16:43 409
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Вчора 14:21 780
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:22 Баскетбол Харківські Соколи підписали американського центрового 48
13:06 Футбол Мілевський та Алієв назвали найкращого тренера Динамо 726
12:49 Футбол Подорослішав, порозумнішав - Алієв передав привіт Суркісу 205
12:28 Футбол Мілевський презентував свій канал у YouTube та показав нічні розваги із Алієвим 499
12:10 Футбол Голова УАФ Львівщини: Львівський обласний футбол – номер один в Україні 152
11:48 Єдиноборства Збірна України з бойового самбо виступила разом із командою «ДНР» на чемпіонаті світу у Росії 1129 1
11:31 Футбол Варді: Ми заслужено посідаємо друге місце в АПЛ 216
11:17 Футбол Ювентус готує обмін гравцями із ПСЖ 280
11:09 Футбол Тоттенгем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 99
10:55 Футбол Баварія відмовилась від трансферу Сане 249
10:43 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати Кулібалі 123
10:31 Теніс Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду 553
10:15 Футбол Іванісеня: Мій контракт належить Зорі 185
09:57 Футбол Барселона хоче підписати таланта ПСЖ 364
09:47 Футбол Захисник Манчестер Сіті хоче покинути клуб 381
09:30 ММА Нурмагомедов вказав умови реваншу з Мак-Грегором 250
09:14 Футбол Лемпард хоче робити ставку на молодь у Челсі 156
09:10 Блог Роналду змінив зачіску 677
08:59 Автоспорт Сезон-2021 буде захоплюючим для Формули-1 - директор McLaren 184
08:43 Футбол У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України 708
08:35 Блог Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах 962 1
08:29 Футбол Емері може повернуся у Францію 211
08:11 Бокс Редкач: Я точно шокую світ 176
24 Грудня 2019
23:54 Гімнастика Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько 2087 1
23:45 Футзал У матчі зірок-2019 Схід переміг Захід 322

Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду

Сьогодні 10:31 553 0
Євген Зукін прокоментував участь Еліни Світоліної на Олімпіаді та Кубку Федерації
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
#Світоліна

Джерело - ua.tribuna.com.

Федерації тенісу України зацікавлена, щоб перша ракетка країни Еліна Світоліна зіграла на Кубку Федерації та на Олімпійських іграх-2020.

Про це розповів виконавчий директор ФТУ Євген Зукін.

"У заявку на Олімпійські ігри внесемо тенісисток, які дадуть добро на виступ за збірну. На засіданні Президії ситуація зі Світоліною не обговорювалася. Капітан команди Михайло Філіма веде прямі переговори з Еліною щодо її участі в матчі в Таллінні.

Важливо: Світоліна вказала на головне завдання свого тренерського штабу

У ФТУ немає завдання шантажувати Світоліну виступами на Олімпійських іграх. Ми зацікавлені в участі нашої найсильнішої спортсменки як в Кубку Федерації, так і на Іграх-2020. Єдине, що варто відзначити, що без згоди ФТУ ніякого wild card, звичайно ж, не буде", - заявив Зукін.

Цього року Світоліна не грала в складі збірної України на Кубку Федерації. Еліна пояснила свою відсутність в національній команді травмою. ФТУ ж заявила, що агент тенісистки запросив занадто великі гроші за її участь в турнірі.

Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.

Коментарі ()