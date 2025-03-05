Непереможний американський чемпіон дав оцінку бою Девіс – Роуч

Американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) дав оцінку поєдинку Джервонта Девіс – Ламонт Роуч. Він вважає. що обидва боксера показали чудовий бій.

Про це він сказав у коментарі для Ysmsportsmedia.

"Це був чудовий бій. Ламонт зробив класну роботу. Але я просто думаю, що він не зробив достатньо для перемоги і мені здається, що люди не віддали належного тому, що Девіс зробив у перших 5-6 раундах.

Уся річ у тому, що люди просто не люблять Танка. А як на мене, то він був гострим! Ну а люди просто базікають. Ти в жодному разі не зможеш догодити всім", – сказав Енніс.