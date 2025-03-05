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Непереможний американський чемпіон дав оцінку бою Девіс – Роуч

Руслан Травкін — 5 березня 2025, 06:51
Непереможний американський чемпіон дав оцінку бою Девіс – Роуч
Джарон Енніс
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Американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) дав оцінку поєдинку Джервонта Девіс – Ламонт Роуч. Він вважає. що обидва боксера показали чудовий бій.

Про це він сказав у коментарі для Ysmsportsmedia.

"Це був чудовий бій. Ламонт зробив класну роботу. Але я просто думаю, що він не зробив достатньо для перемоги і мені здається, що люди не віддали належного тому, що Девіс зробив у перших 5-6 раундах.

Уся річ у тому, що люди просто не люблять Танка. А як на мене, то він був гострим! Ну а люди просто базікають. Ти в жодному разі не зможеш догодити всім", – сказав Енніс.

Нагадаємо, в останньому бою Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти українця Карена Чухаджяна. Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився з рахунком 119:107, 117:109 та 116:110 на користь американця.

Його наступним суперником буде литовський боксер Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО).

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