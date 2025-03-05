Неймовірне досягнення: Леброн набрав 50 тисяч очок за кар'єру

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 000 очок за кар'єру.

Про це повідомляє The Athletic.

Перед матчем з Нью-Орлеаном гравцю не вистачало всього 18 очок задля досягнення цієї позначки, яку він успішно подолав, закинувши м'яч з передачі Дончича в середині першої чверті.

🚨 50,000 POINTS 🚨



LeBron James makes history once again, becoming the first player EVER to reach 50k career points 👑 pic.twitter.com/u4XaDuOiyL — The Athletic (@TheAthletic) March 5, 2025

На другому місці за даним показником розташувався Карім Абдул-Джаббар (44 149). Третє місце посідає Карл Мелоун (41 689).

Нагадаємо, що минула перемога над Кліпперс стала ювілейною для ЛеБрона Джеймса.