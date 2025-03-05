Неймовірне досягнення: Леброн набрав 50 тисяч очок за кар'єру
Леброн Джеймс
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Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 000 очок за кар'єру.
Про це повідомляє The Athletic.
Перед матчем з Нью-Орлеаном гравцю не вистачало всього 18 очок задля досягнення цієї позначки, яку він успішно подолав, закинувши м'яч з передачі Дончича в середині першої чверті.
На другому місці за даним показником розташувався Карім Абдул-Джаббар (44 149). Третє місце посідає Карл Мелоун (41 689).
Нагадаємо, що минула перемога над Кліпперс стала ювілейною для ЛеБрона Джеймса.