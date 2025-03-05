Сан-Хосе несподівано розгромив Баффало, Тампа-Бей переграла Філадельфію в НХЛ
У ніч з 4 на 5 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Баффало несподівано розгромно поступився Сан-Хосе, пропустивши шість шайб. Тампа та Анахайм здобули очікувані перемоги над своїми суперниками.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
5 березня
Баффало – Сан-Хосе 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)
Бостон – Нешвілл 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Детройт – Кароліна 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Тампа-Бей – Коламбус 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Філадельфія – Калгарі 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)
Айлендерс – Вінніпег 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Даллас – Нью-Джерсі 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Едмонтон – Анахайм 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Колорадо – Піттсбург 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Сіетл – Міннесота 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.