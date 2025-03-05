Сан-Хосе несподівано розгромив Баффало, Тампа-Бей переграла Філадельфію в НХЛ

У ніч з 4 на 5 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Баффало несподівано розгромно поступився Сан-Хосе, пропустивши шість шайб. Тампа та Анахайм здобули очікувані перемоги над своїми суперниками.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 березня

Баффало – Сан-Хосе 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

Бостон – Нешвілл 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Детройт – Кароліна 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Тампа-Бей – Коламбус 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Філадельфія – Калгарі 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

Айлендерс – Вінніпег 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Даллас – Нью-Джерсі 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Едмонтон – Анахайм 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)

Колорадо – Піттсбург 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Сіетл – Міннесота 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.