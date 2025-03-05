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Слот: ПСЖ – одна з сильніших команд Європи

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 08:01
Слот: ПСЖ – одна з сильніших команд Європи
Арне Слот
Getty images

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив силу майбутнього в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – французького ПСЖ.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"ПСЖ – одна з сильніших команд Європи, ви могли це помітити в останні пару місяців. На нас очікує неймовірний матч, на який очікують всі, хто любить футбол.

Луїс Енріке багато чого досяг у Парижі, в тому числі покращення індивідуальних можливостей футболістів. Їх нападники знаходяться у прекрасній формі й це краща версія ПСЖ ніж та, що виходила у півфінал минулого року", – резюмував Слот.

Перший матч між ПСЖ і Ліверпулем відбудеться в Парижі сьогодні, 5 березня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Раніше нідерландський тренер відреагував на слова Енріке про те, що Ліверпуль є найкращою командою континенту.

Ліверпуль ПСЖ Арне Слот Ліга чемпіонів-2024/25

Арне Слот

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