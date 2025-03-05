Слот: ПСЖ – одна з сильніших команд Європи
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив силу майбутнього в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – французького ПСЖ.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"ПСЖ – одна з сильніших команд Європи, ви могли це помітити в останні пару місяців. На нас очікує неймовірний матч, на який очікують всі, хто любить футбол.
Луїс Енріке багато чого досяг у Парижі, в тому числі покращення індивідуальних можливостей футболістів. Їх нападники знаходяться у прекрасній формі й це краща версія ПСЖ ніж та, що виходила у півфінал минулого року", – резюмував Слот.
Перший матч між ПСЖ і Ліверпулем відбудеться в Парижі сьогодні, 5 березня. Початок – о 22:00 за київським часом.
Раніше нідерландський тренер відреагував на слова Енріке про те, що Ліверпуль є найкращою командою континенту.