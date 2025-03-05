Слот: ПСЖ – одна з сильніших команд Європи

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив силу майбутнього в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – французького ПСЖ.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"ПСЖ – одна з сильніших команд Європи, ви могли це помітити в останні пару місяців. На нас очікує неймовірний матч, на який очікують всі, хто любить футбол.



Луїс Енріке багато чого досяг у Парижі, в тому числі покращення індивідуальних можливостей футболістів. Їх нападники знаходяться у прекрасній формі й це краща версія ПСЖ ніж та, що виходила у півфінал минулого року", – резюмував Слот.