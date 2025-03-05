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Матч проти Атлетико став ювілейним для Вальверде у складі Реала

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 07:36
Матч проти Атлетико став ювілейним для Вальверде у складі Реала
Федеріко Вальверде
ФК Реал

Віцекапітан мадридського Реала Федеріко Вальверде зіграв свій ювілейний матч за "вершкових".

Про це повідомляє пресслужба команди.

Зустріч проти Атлетико в матчі 1/8 фіналу стала 300-ю для гравця. У попередніх 299 поєдинках уругваєць зміг забити 29 м'ячів та віддати 28 результативних передач. Нагадаємо, хавбек став гравцем Реала у 2016 році.

"Капітан і 300 матчів за клуб. Не будіть мене", – так прокоментував цю подію сам Вальверде.

Зазначимо, що чинний контракт півзахисника з мадридцями розраховано до літа 2029 року.

Раніше Федеріко прокоментував свій статус віцекапітана команди.

Вальверде Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

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