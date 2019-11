Федерер переграв Берреттіні на Підсумковому турнірі

Третя ракетка світу Роджер Федерер обіграв італійця Маттео Берреттіні в другому турі групи Бьорна Борга з рахунком 7:6 (2), 6:3.

Важливо: Федерер програв перший матч на Підсумковому турнірі.

У першій партії тенісисти жодного разу не взяли подачу один одного, а на тай-брейку Федерер переміг завдяки двом міні-брейкам. У другому сеті швейцарець зробив брейк у першому і останньому геймах і здобув впевнену перемогу.

Тенісисти провели на корті 1 годину 20 хвилин.

Nitto ATP Finals

Лондон, Велика Британія

хард (зал)

Призовий фонд $9,000,000

Група Бйорна Борга. Другий раунд

Роджер Федерер - Маттео Берреттіні 7:6(2), 6:3

58 #NittoATPFinals wins for @rogerfederer 😮



The six-time champ gets his first victory of the 2019 tournament defeating Berrettini in two sets.



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/Fl5UkmdF9H