Федерер програв перший матч на Підсумковому турнірі

Третя ракетка світу Роджер Федерер стартував на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні, поступившись австрійцю Домініку Тіму у двох сетах. Зустріч завершилася з рахунком 5:7, 5:7.

Важливо: Збірна Франції стала переможцем Кубка Федерації

Гра відбувалася за аналогічним сценарієм: швейцарець володів мінімальною перевагою в кожній з партій, проте у вирішальний момент Федерер програвав свою подачу, якою австрієць повністю скористався.

Тенісисти провели на корті більше 1.5 годин. Федерер зробив п'ять ейсів і один брейк, допустивши одну подвійну помилку. Австрієць подав навиліт, реалізувавши три брейк-пойнти, допустивши одну подвійну помилку.

Nitto ATP Finals

Лондон, Велика Британія

хард (зал)

Призовий фонд $9,000,000

Група Бйорна Борга. Перший раунд

Домінік Тім (Австрія, 5) - Роджер Федерер (Швейцарія, 3) 7:5, 7:5

Delight for @ThiemDomi 🙌



World No. 5 Thiem defeats Federer for the 3rd time in 2019, notching a 7-5 7-5 victory in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/c3noOre7Nq