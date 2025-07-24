Це було розчарування: тренер Сіренка – про поразку від Декреса

Тренер Владислава Сіренка (22-1, 19 КО) Джеймс Алі Башир розповів, чому його підопічний програв у поєдинку проти британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО).

Слова наставника публікує Seconds Out.

"Це було поєднання декількох факторів. Ми готувалися останні 6-7 місяців, і за цей час у нас було 4-5 суперників, які знімалися з поєдинку. Ми тренувалися – бій зривався. І так кілька разів. Я сподівався, що Влад впорається. Але Соломон провів дуже хороший бій. Він би і відходив, а Влад не міг його наздогнати.

Його поставили проти нас в останній момент. Ми готувалися до одного стилю, а потім за 10 днів довелося перелаштовуватися під інший. Чесно кажучи, я вважав, що Сіренку пощастило пройти ці раунди, тому що це було просто розчарування", – заявив Алі Башир.

Нагадаємо, в андеркарді бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа українець Владислав Сіренко програв одностайним рішенням суддів – 91:99, 92:98, 92:99, зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Раніше Владислав прокоментував поразку, заявивши, що бере всю відповідальність за результат на себе.