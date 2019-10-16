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Кіченок програла у другому колі парного розряду Кубка Кремля

Сьогодні 17:39 122 0
Програли у двох сетах
Кіченок програла у другому колі парного розряду Кубка Кремля
#Кіченок, #Олару

Джерело - Чемпіон.

У другому колі парного розряду Кубка Кремля Надія Кіченок разом з Ралукою-Іоаною Олару програла дуету Тімея Бабош - Крістіна Младенович.

Кіченок і Олару зазнали поразки в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 44 хвилини.

У першому колі Надія Кіченок разом з Олару перемогла свою сестру Людмилу, яка виступала у парі з Віталією Дьяченко.

VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Парний розряд
Друге коло
16 жовтня

Тімея Бабош/Крістіна Младенович - Надія Кіченок/Ралука-Іоана Олару 6:3, 7:6 (8)

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.

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