Кіченок програла у другому колі парного розряду Кубка Кремля

Програли у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

У другому колі парного розряду Кубка Кремля Надія Кіченок разом з Ралукою-Іоаною Олару програла дуету Тімея Бабош - Крістіна Младенович.

Кіченок і Олару зазнали поразки в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 44 хвилини.

У першому колі Надія Кіченок разом з Олару перемогла свою сестру Людмилу, яка виступала у парі з Віталією Дьяченко.

VTB Kremlin Cup – Premier

Москва (Росія), хард

Призовий фонд - $1,032,000

Парний розряд

Друге коло

16 жовтня

Тімея Бабош/Крістіна Младенович - Надія Кіченок/Ралука-Іоана Олару 6:3, 7:6 (8)

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.