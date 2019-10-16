Кіченок програла у другому колі парного розряду Кубка Кремля

Джерело - Чемпіон.
У другому колі парного розряду Кубка Кремля Надія Кіченок разом з Ралукою-Іоаною Олару програла дуету Тімея Бабош - Крістіна Младенович.
Кіченок і Олару зазнали поразки в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 44 хвилини.
У першому колі Надія Кіченок разом з Олару перемогла свою сестру Людмилу, яка виступала у парі з Віталією Дьяченко.
VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Парний розряд
Друге коло
16 жовтня
Тімея Бабош/Крістіна Младенович - Надія Кіченок/Ралука-Іоана Олару 6:3, 7:6 (8)
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.