Надія Кіченок здобула перемогу у парному матчі проти сестри на турнірі в Москві

Джерело - Чемпіон.
У першому колі парного розряду VTB Kremlin Cup українка Надія Кіченок у парі з Ралукою Олару перемогла свою сестру Людмилу і Віталію Дьяченко.
У чвертьфіналі парних змагань Кіченок і Олару зіграють з лідерами посіву, дуетом Бабош Тімеа / Христина Младенович.
VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Парний розряд
Перше коло, 14 жовтня
Надія Кіченок / Ралука Олару (Україна / Румунія) - Людмила Кіченок / Віталія Дьяченко (Україна / Росія) 6:2, 7:5
Раніше, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.