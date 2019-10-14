Надія Кіченок здобула перемогу у парному матчі проти сестри на турнірі в Москві

Сестри Кіченок зіграли один проти одного

Джерело - Чемпіон.

У першому колі парного розряду VTB Kremlin Cup українка Надія Кіченок у парі з Ралукою Олару перемогла свою сестру Людмилу і Віталію Дьяченко.

У чвертьфіналі парних змагань Кіченок і Олару зіграють з лідерами посіву, дуетом Бабош Тімеа / Христина Младенович.

VTB Kremlin Cup – Premier

Москва (Росія), хард

Призовий фонд - $1,032,000

Парний розряд

Перше коло, 14 жовтня

Надія Кіченок / Ралука Олару (Україна / Румунія) - Людмила Кіченок / Віталія Дьяченко (Україна / Росія) 6:2, 7:5

Раніше, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.